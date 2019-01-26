Artvin'de kızak yarışları yapıldı





ARTVİN (AA) - Artvin'de "Atabarı Kızak Yarışları" gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Artvin Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Atabarı Kayak Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda 9 il ve 36 kulüpten 66 sporcu, "Erzurum Kızağı" ile "Kastamonu Kızağı" dallarında minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride mücadele etti.

Yarışlar sonunda "Erzurum Kızağı" dalında yıldızlarda İbrahim Hakkı Atlı Sporlar Kulübünden Yunus Yıldırım, gençlerde Şengel Atlı Spor Kulübünden Murat Aksakallı birinci oldu.

"Kastamonu Kızağı" dalında ise erkeklerde minikler kategorisinde Orhaneli Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneğinden Mehmet Çülük, yıldızlarda Çatal Zeytin Spor Kulübü Derneğinden Ferhat Sivri, gençlerde de Bursa Kızıklar Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneğinden İbrahim Hakkı Sarı birinciliğe ulaştı.

Kızlarda miniklerde Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübünden Rahime Dal, yıldızlarda Toprak Mahsulleri Ofisi Spor Kulübünden Çağla Selen Karagöz birinciliği kazandı.



Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yılmaz Doruk ile diğer protokol üyelerince verildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, federasyon olarak 2019 sezon açılışını Artvin'deki organizasyonla yaptıklarını söyledi.

Kastamonu Ilgaz Dağı'nda 2 Şubat'ta da yarışlar düzenleneceğini belirten Genç, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta yapılacak yarışlar sonunda Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini anlattı.

Genç, 600 yıllık geleneği olan bir sporu yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise Artvin'de doğa turizminin yanı sıra spor turizminin de geliştiğini, kentin son birkaç yıldır kış sporlarında adından sıkça söz ettirdiğini dile getirdi.

Organizasyonun Artvin'in tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kocatepe, "Artvin dev adımlarla birileri istese de istemese de Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Butik turizm kenti Artvin'de kış turizmi de canlıdır. Tüm hemşehrilerimizi Karadeniz'in en güzel kayak merkezine kayak yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışları İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan ile vatandaşlar da izledi.