Artvin'de kaybolan kişi ölü bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'de dün kaybolan kişi, Garnut Deresi'nde ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Ardanuç ilçesine bağlı Ovacık köyündeki evinden dün ayrılan ve geri dönmeyen Fezair Yeni'nin (84) bulunması için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu Yeni'nin cesedi, AFAD ekiplerince Garnut Deresi'nde bulundu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Yeni'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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