Artvin'de Karadeniz Sahil yolundaki tünelde göçük

ARTVİN (AA) - Artvin’in Hopa-Kemalpaşa arasında Karadeniz Sahil kara yolundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünelde göçüğe neden oldu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tüneldeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardında göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı belirlendi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk göçük sonrası tünelde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Göçük nedeniyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı.



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