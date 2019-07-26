Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü26 Temmuz 2019 Cuma 13:20
ARTVİN (AA) - Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyündeki yeni yerleşim alanı inşaat sahasında hafriyat taşıyan Ahmet Boy'un kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyon, boşaltma işlemi yaptığı sırada uçuruma yuvarlandı.
Yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Boy, olay yerinde hayatını kaybetti.
Boy'un cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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