Artvin’de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
Artvin’in Ardanuç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.16 Haziran 2019 Pazar 13:37
Artvin’in Ardanuç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesinde bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ