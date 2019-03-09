Artvin’de kaçak mazot operasyonu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 973 litre kaçak mazot ele geçirilirken olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak akaryakıt satışı yapıldığı duyumu üzerine ilçe merkezinde ikamet eden K.D (51) ve T.D (45) isimli şahısların araç, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu arama ve el koyma talimatıyla aramada evin alt kısmında depo olarak kullanılan bölümde mazot depolamak için kullanılan boş tanker, hortum, motor ve düzenekleri ile birlikten toplam 973 litre kaçak mazot ele geçirildi. Arama sonrası şüpheli şahıslara ait olup mazot kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca ve ele geçirilen mazota el konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında da soruşturma başlatıldı.