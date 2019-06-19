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Artvin’de çekirge istilası

Artvin’in Ardanuç’un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:41
Artvin’de çekirge istilası

Artvin’in Ardanuç’un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı.


İlçe Merkezine bağlı Anaçlı, Omargil köyünde çekirge sürülerinin istilasına uğrayan tarlalarda ürünler zarar gördü. Ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, çareyi çekirge nöbet tutmakta buldu. Çekirge ıstılası nedeniyle ekili alanı zarar gördüğünü ifade eden köy sakinleri, “Çekirge sürüleri ürünlere zarar veriyor. Bu çekirgeler bir ay içerisinde çıktı. Mısır, domates, patates, fasulyelere zarar veriyor. Tarım yetkilileriilaçlama yaptı ancak fazla etkili olmadı. Buna önlem alacak bizim durumumuz yok” dediler.


Yürümekte dahi zorlandıkları ifade eden vatandaşlar, çekirgelerden kurtulmak için arazilerini ilaçlama ve zararların giderilmesini istediklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:41
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