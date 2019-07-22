Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
Artvin’de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:06
Artvin’de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, İl Özel idaresine ait Seçkin Dağdemir yönetimindeki 08 AN 691 plakalı asfalt yüklü kamyon, Artvin-Ardanuç karayolunun 10. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyondaki asfalt yola dağıldı. Sürücü Seçkin Dağdemir kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yola yayılan asfaltın temizlenmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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