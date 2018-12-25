0553 313 94 23

Artvin'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

25 Aralık 2018 Salı 11:48
Artvin'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 ve 24 Aralık'ta Şavşat Kocabey köyü Sahara mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde 3 araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 22'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçlarda bulunan ve yabancı şahıslara organizatörlük yaptığı belirlenen Z.S. (21), T.T. (34), H.Ş. (21) ve C.A.Ş. (27) gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:48
  1. Artvin
  2. düzensiz göçmen
  3. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi
    1. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tek tip..
    3. İsrail'in 137 kez yıktığı bir Filistin..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın..
    5. Döviz kurları
    6. Tunus'ta bir kameraman kendisini yaktı..
    7. Türkiye'ye dava açan Cem Uzan 'dönmek'..
    8. "Divan Gaziantep" bölgenin en iyi..
    9. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    10. Cavcav'dan 41 puana "41 kere maşallah"
    11. ASELSAN'dan 502 milyon liralık sözleşme!
    12. Yılbaşı sofralarının özel lezzetleri..
    13. GRAFİKLİ - Mursi'ye yargı zulmü devam..
    14. Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı yaşam..
    15. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    16. Samsung’dan, HDR10+ Ekosistemi’nde..
    17. Lassa ekipleri 2018’de 4 bin çiftçiyle..
    18. 373 kişi ölmüştü! Yeni tsunami alarmı..
    19. Asgari Geçim İndirimi açıklandı
    20. Sivasspor "kötü" başladı "iyi" bitirdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu