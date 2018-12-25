Artvin'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 ve 24 Aralık'ta Şavşat Kocabey köyü Sahara mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde 3 araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 22'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçlarda bulunan ve yabancı şahıslara organizatörlük yaptığı belirlenen Z.S. (21), T.T. (34), H.Ş. (21) ve C.A.Ş. (27) gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.