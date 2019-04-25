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Artvin’de 29 küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan 29 küçükbaş hayvan hırsızlığının failleri olduğu iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
Artvin’de 29 küçükbaş hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan 29 küçükbaş hayvan hırsızlığının failleri olduğu iddiasıyla 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Şavşat ilçesi Düzenli köyünde 22 Nisan 2019 tarihinde G.Y’ye (49) ait 29 adet küçükbaş hayvan çalındı. Söz konusu küçükbaş hayvanların 53 plakalı bir kamyonet ile götürüldüğünün belirlenmesinin ardından harekete geçen ilçe jandarma ekipleri, yapılan takip sonucu araç sürücüsü E.A.’yı (44) gözaltına aldı. Şahıs, ifadesinde çalınan hayvanları G.K.’nın (52) evine bıraktığını söyledi. Şüpheli G.K.’nın adresinde yapılan aramada 19 adet küçükbaş hayvan canlı olarak, 2 adet küçükbaş hayvan kesilmiş olarak ve 8 adet küçükbaş hayvan olumsuz hava koşulları ve uygunsuz taşıma şartlarından dolayı ölü olarak ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve canlı olarak ele geçirilen 19 adet küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
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