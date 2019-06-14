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Artvin’de 25 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Artvin’de 168 okulda 25 bin 544 öğrenci ve 2 bin 469 öğretmen için yaz tatili dönemi başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:10
Artvin’de 25 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Artvin’de 168 okulda 25 bin 544 öğrenci ve 2 bin 469 öğretmen için yaz tatili dönemi başladı.


Artvin Seyitler TOKİ Onur İlhan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci öğrencilere karnelerini dağıttılar.


Burada öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi alan Vali Doruk, velilerle de sohbet ederek öğrencilerin yaz tatilini nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.


Burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci“Bueğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde toplam 168 okulumuzda 25 bin 544 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul ve kurumlarımızda 2 bin 469 yönetici ve öğretmen görev yapmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği 2023 hedefleri doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte imkânlarımızı seferber ederek öğrenci, öğretmen, velilerimiz ve paydaş kurumlarımızla hizmet verdik” dedi.


Tüm öğrencileri gayretlerinden dolayı kutlayan Kahveci, “Öğrencilerimizin notları ne olursa olsun hiçbir zaman ümitlerini ve azimlerini kaybetmemeli. Başarmak için gayret etmeliler.


Başta öğretmenlerimiz ve anne-babalarınız olmak üzere, hepimiz öğrencilerimize destek olmak, sorunlarınızı çözmek, güzel ve mutlu bir eğitim ortamında başarılı öğrencilik geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz yapmayanda devam edeceğiz” diye konuştu.


Kahveci devamında öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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