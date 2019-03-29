Artvin yerel seçim sonuçları 2019 | Artvin ilçeleri yerel seçim sonuçlar
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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Artvin 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Artvin yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Artvin, 2019 seçim sonuçları Artvin, 2019 yerel seçim sonuçları Artvin, son yerel seçim sonuçları Artvin, Artvin ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.
2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Artvin Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Artvin gelmekte. AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe, BTP Artvin belediye başkan adayı Recep Ali Durmuş, MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat, SP Artvin belediye başkan adayı Gültekin Soydan oldu.
2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Artvin, Artvin belediye Seçim sonuçları Artvin 2019 yerel seçim sonuçları ve Artvin ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.
AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları
AK Parti -Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Fahri Acar
AK Parti Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Hekimoğlu
AK Parti Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Aslan Atan
AK Parti Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Gazioğlu
AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya
AK Parti Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çavuş
AK Parti Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Sinan Öztürk
AK Parti Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Eyüp Aytekin
MHP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019
MHP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Burhan Akman
MHP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Erhan Şahin
MHP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Hakan İnan
MHP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Taner Akgümüş
MHP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Demirci
CHP Artvin ilçe belediye başkan adayları
CHP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Yıldırım Demir
CHP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Vasfi Kurdoğlu
CHP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan
CHP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi
CHP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek
CHP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Erkan Şeyhoğlu
CHP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Nihat Acar
CHP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Barış Demirci
SP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019
SP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Şahin Alaçam
SP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Ethem Ergüney
SP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa İskenderoğlu
SP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Server Eksilmez
SP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Mikail Koca
SP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy
BTP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019
BTP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Musa Çelik
BTP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Özgürhan Magunacı
BTP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Keskin
BTP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Kars
BTP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Cihat Akın
BTP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Keskin
BTP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Nevzat Çilingir
BTP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Niyazi Aydemir
İyi Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019
İYİ PARTİ Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Turan Kasımoğlu
VP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019
VP Hopa İlçe Belediye Başkan Yusuf Vayiç
Artvin 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı
BDP adayı
SP adayı
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