Artvin yerel seçim sonuçları 2019 | Artvin ilçeleri yerel seçim sonuçlar

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Artvin Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Artvin gelmekte. AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe, BTP Artvin belediye başkan adayı Recep Ali Durmuş, MHP Artvin belediye başkan adayı Mustafa Polat, SP Artvin belediye başkan adayı Gültekin Soydan oldu.

AK Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları

AK Parti -Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Fahri Acar

AK Parti Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Hekimoğlu

AK Parti Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Aslan Atan

AK Parti Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Gazioğlu

AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya

AK Parti Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Çavuş

AK Parti Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Sinan Öztürk

AK Parti Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Eyüp Aytekin

MHP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Burhan Akman

MHP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Erhan Şahin

MHP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Hakan İnan

MHP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Taner Akgümüş

MHP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Demirci

CHP Artvin ilçe belediye başkan adayları

CHP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Yıldırım Demir

CHP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Vasfi Kurdoğlu

CHP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan

CHP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Taner Ekmekçi

CHP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek

CHP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Erkan Şeyhoğlu

CHP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Nihat Acar

CHP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Barış Demirci

SP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

SP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Şahin Alaçam

SP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Ethem Ergüney

SP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa İskenderoğlu

SP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Server Eksilmez

SP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Mikail Koca

SP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy

BTP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

BTP Ardanuç İlçe Belediye Başkan Adayı Musa Çelik

BTP Arhavi İlçe Belediye Başkan Adayı Özgürhan Magunacı

BTP Borçka İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Keskin

BTP Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Kars

BTP Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Cihat Akın

BTP Murgul İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Keskin

BTP Şavşat İlçe Belediye Başkan Adayı Nevzat Çilingir

BTP Yusufeli İlçe Belediye Başkan Adayı Niyazi Aydemir

İyi Parti Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ PARTİ Hopa İlçe Belediye Başkan Adayı Turan Kasımoğlu

VP Artvin ilçe belediye başkan adayları 2019

VP Hopa İlçe Belediye Başkan Yusuf Vayiç

