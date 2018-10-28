Yılmaz Doruk kimdir? Artvin valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine atandı. Peki Artvin valisi kim oldu? kimdir? Artvin valisi olan Yılmaz Doruk nereli ve kaç yaşında? Yılmaz Doruk hangi görevlerde bulundu? İşteYılmaz Doruk biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi. İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

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Yılmaz Doruk kimdir?

1968 Şiran/Gümüşhane doğumludur. Liseyi Kocaeli'nde okudu. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde Yüksek Lisans yaptı. 1994-1997, Gıda ve İnşaat Sektörü ile ilgilendi. 2000-2001, Bursa/Büyükorhan Kaymakam Adayı oldu.

2001-2003, Van/Bahçesaray Kaymakamı, 2003-2006, Sivas/Kangal Kaymakamı, 2006-2008, Sakarya/Söğütlü Kaymakamı olarak görev yaptı. 2008-2010, İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü oldu. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.