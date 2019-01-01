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Artvin kayak turizminde de iddialı

Artvin kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında kaliteli kar yapısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

01 Ocak 2019 Salı 11:27
Artvin kayak turizminde de iddialı

Doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası, Karagölleri, tarihi kilise ve yapılarıyla alternatif turizmin önemli merkezlerinden Artvin, Atabarı Kayak Merkezi ile kış turizminde de adından söz ettiriyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kış aylarında özellikle Artvin ve çevre illerdeki kayak tutkunlarının akınına uğruyor.

Kayak merkezi, ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri, kaliteli kar yapısıyla her geçen gün kayak, doğaseverlerin cazibe merkezi haline geliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Latif Yılmaztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada Atabarı Kayak Merkezi'nin kentin önemli turizm ve ilin göz bebeği tesislerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaztürk, şunları kaydetti:

"Bin 300 metre kayak pistimiz var. Zorluk derecesine göre 3 pistimiz mevcut. Ayrıca 595 metre uzunluğunda, 2 kişilik, saatte 648 kişi taşıma kapasitesine sahip telesiyej bulunmaktadır. Yine 159 metre uzunluğunda, tek kişi kapasiteli, saatte 315 kişi taşıyabilen baby lift var. Kayak merkezine gelen turistler Kafkasör mevkisinde doğayla iç içe ortamda konaklama yapabilir."

Yılmaztürk, özellikle hafta sonları ve diğer tatil günlerinde ciddi yoğunluk olduğuna işaret ederek, "2014 yılından beri burada hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak mevcut personelimizle buradaki hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalıştık." dedi.

Karadeniz sahil kentlerinde kayak tesisi bulunmaması nedeniyle Rize, Trabzon gibi illerden çok sayıda sporcunun Artvin'deki kayak tesislerini tercih ettiğini belirten Yılmaztürk, tesisin özelliğinin doğayla iç içe, ormanın içerisinde, kartpostallık manzaralar sunması olduğunu ifade etti.

Yılmaztürk, 2018-2019 kayak sezonun ilk iki haftasını geride bıraktıklarını, bu sürede yüzde 60'lara varan doluluk oranını yakaladıklarını kaydederek, yarıyıl tatili ve kar kalınlığının artmasıyla bu rakamın yüzde 80-90'lara çıkacağını düşündüğünü söyledi.

- "Pist snowboard için son derece uygun ve güzel"

Merkezde kayak yapan Tarkan Yılmaz, pistin kayağa yeni başlayanlar için de son derece elverişli olduğunu belirterek, "Düşe kalka kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Zorluk derecesine göre pistte kademeler var. Ben ikinci derecede kayak yapıyorum." diye konuştu.

Murat Kosa da iki yıldır Atabarı Kayak Merkezi'nde snowboard yaptığını ifade ederek, "Pist snowboard için son derece uygun ve güzel. Tüm Türkiye'den insanları buraya bekliyoruz. Pistimiz, doğamız çok güzel." dedi.

Rize'den Oğuz Çelik de Atabarı'na ilk kez geldiğini kaydederek, "Tesis muhteşem. Tüm kayak sevenleri bölgemize davet ediyorum. Burada inanılmaz bir manzara var. Her taraf karlı dağlar, ormanlık, gerçekten muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da yaşayan Hüseyin Bilir de kayak için ailece İstanbul'dan geldiklerini belirterek, biraz daha desteklenip ön plana çıkarılması halinde Atabarı Kayak Merkezi'nin bölgenin kış turizmi merkezi haline geleceğine inandığını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:27
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Artvin
  5. Atabarı Kayak Merkezi
  6. kar
  7. Turizm

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