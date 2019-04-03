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Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, mazbatasını aldı

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, mazbatasını aldı

ARTVİN (AA) - CHP'den Artvin Belediye Başkanı seçilen Demirhan Elçin, mazbatasını alarak göreve başladı.

Millet İttifakı'nın adayı olan Elçin, Artvin Adliyesine giderek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Uğur Bay'dan mazbatasını aldı.

Ardından Artvin Belediyesine gelen Elçin, görevi eski başkan Mustafa Kocatepe'den devraldı.

Mehmet Kocatepe'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Elçin, şunları söyledi:

"Bugün 'Bismillah' dedik, koltuğumuza oturduk. Bugünden sonra ağlamak, sızlanmak, yakınmak yok. Bugünden sonra Artvin halkına hizmet etmek var. Burada çalışan personele amirlik değil, ağabeylik yapacağız. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Beş yıl içerisinden söz verdiğimiz hizmetleri eksiksiz yerine getirmek tek amacımız olacaktır."

Kocatepe ise Demirhan Elçin'i tebrik ederek "5 yıl önce geldik, bu şehir beni bağrına bastı. Bu şehrin Mehmet Kocatepe aşkı hiç bitmedi, benim de bu şehre aşkım hiç bitmeyecek. Artvin halkına 5 yıl boyunca bana bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu belirten Kocatepe, "Millet indirir, millet çıkartır. Bu konuda kimseye bir kırgınlığımız olmadı, olamaz da zaten. Bizler bu şehri bir yerden bir yere getirdik. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu şehre inşallah daha güzel şeyler yaparlar." ifadesini kullandı.

Devir teslim törenine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, İYİ Parti İl Başkanı Necati Kaşıkçı, belediye çalışanları ve partiler de katıldı.


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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
  1. Artvin
  2. Demirhan Elçin
  3. Devir Teslim
  4. Mazbata

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