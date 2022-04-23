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Oruç Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Antalya bayram namazı saati:
Oruç

Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Antalya bayram namazı saati:

Artvin’de bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? Artvin’de bayram namazı kılacak olanlar ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Artvin’de ramazan bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı vakti:

Yeniakit Publisher
2022-04-23 03:11:00 -
Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Antalya bayram namazı saati:

Ramazan ayının son günlerine girildi. Bayrama yaklaşıldıkça milyonlar bulunduğu şehirde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.

Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs Antalya bayram namazı saati:

2 Mayıs Pazartesi sabahı 81 ilde tüm camilerde bayram namazı kılınacak. Artvin'de bayram namazı 05.42'de kılınacak.

Kadınlar bayram namazı kılar mı?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Artvin imsakiye diyanet | 2022 Artvin iftar sahur vakitleri
Artvin imsakiye diyanet | 2022 Artvin iftar sahur vakitleri

Oruç

Artvin imsakiye diyanet | 2022 Artvin iftar sahur vakitleri

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