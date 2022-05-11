Arturo Vidal nereli kaç yaşında? Arturo Vidal nerede oynadı hangi takıma transfer oldu?
Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına başlıyor. Sarı kırmızılı takımın transfer listenin ilk sıralarında da Arturo Vidal'in ismi geçiyor. GS taraftarı transfer haberleri sonrası Arturo Vidal’in kim olduğunu merak ediyor. Peki Arturo Vidal kimdir? Arturo Vidal nereli kaç yaşında? Arturo Vidal hangi takımlarda oynadı?
Arturo Vidal 22 Mayıs 1987, Santiago doğumludur. Şilili millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.
1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. 21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu.
Vidal, 2011-12 sezonunda 33 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Juventus formasını ilk kez 21 Aralık 2011 tarihinde, Udinese maçında giydi. 2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı DFL-Supercup finalinde normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta takımının tek golünü kaydederek Bayern'deki ilk golüne imza atmıştır.
Arturo Vidal millî takım kariyeri
Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili U-20 adına ilk golünü ise 5 Temmuz 2007 tarihinde, Kongo U-20 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı. Bu sezon Inter formasıyla 38 maça çıkan Arturo Vidal 2 gol 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.