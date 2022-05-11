Arturo Vidal nereli kaç yaşında? Arturo Vidal nerede oynadı hangi takıma transfer oldu?

Arturo Vidal 22 Mayıs 1987, Santiago doğumludur. Şilili millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.

1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. 21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Vidal, 2011-12 sezonunda 33 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Juventus formasını ilk kez 21 Aralık 2011 tarihinde, Udinese maçında giydi. 2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı DFL-Supercup finalinde normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta takımının tek golünü kaydederek Bayern'deki ilk golüne imza atmıştır.

Arturo Vidal millî takım kariyeri

Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili U-20 adına ilk golünü ise 5 Temmuz 2007 tarihinde, Kongo U-20 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı. Bu sezon Inter formasıyla 38 maça çıkan Arturo Vidal 2 gol 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.