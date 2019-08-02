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Artuklu Üniversitesi’nden AYM’nin kararına tepki

Mardin Artuklu Üniversitesi Anayasa Mahkemesinin ’Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği ’hak ihlali’ kararına tepki gösterdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:03
Artuklu Üniversitesi’nden AYM’nin kararına tepki

Mardin Artuklu Üniversitesi Anayasa Mahkemesinin ’Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği ’hak ihlali’ kararına tepki gösterdi.


Üniversiteden yapılan açıklamada, Anayasa mahkemesince ’Barış Bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ’hak ihlali’ olarak gören tavrının kabul edilemez olduğu belirtildi. Bunun, kamu vicdanında derin yaralar açan skandal bir karar olduğu tanımlamasını yapan üniversite rektörlüğü açıklamasında; bir hukuk devleti esasına dayalı toplum düzenini ortadan kaldırmayı hedefleyen terör örgütüne karşı mücadele eden devleti suçlayıcı bir üslupla tehdit etmenin fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Terör saikiyle işlenen suçlara karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratma amacını gözeten tüm oluşumlara karşı olduklarının ifade edildiği açıklamada, "Sözde, ’barış bildirisi’ adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ’hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesi, kamu vicdanında derin yaralar açan skandal bir karara imza atmıştır. Bir hukuk devleti esasına dayalı toplum düzeninin temelini oluşturan hakların kullanımını engelleyerek ülkenin içtimai ve iktisadi tüm yapılarının zarar görmesine sebebiyet veren terör örgütüne karşı verdiği meşru mücadeleyi sekteye uğratma hedefiyle devleti tehditkar bir üslupla suçlamak, düşünce özgürlüğü ve düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında asla değerlendirilemez. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, terörle mücadeleyi engellemek ve doğrudan kasıtlı olarak terör örgütünün suç işlemek yönündeki amacının propagandasını hedefleyen her türlü inisiyatife karşı bir duruş sergileyeceğimizi beyan eder Anayasa Mahkemesinin adalete ve kamu vicdanına aykırı kararını kınadığımızı belirtiyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:03
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