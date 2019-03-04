Artuklu Belediyesi bin pazar arabasını vatandaşa dağıttı

Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşların alışverişlerini kolayca yapabilmeleri için örnek bir uygulamaya imza attı. Artuklu ilçesinde pazar yerlerinde vatandaşlara bin pazar arabası dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen ’Sıfır Atık’ projesine destek için harekete geçen Mardin’in Artuklu İlçe Belediyesi pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak yüzlerce pazar arabası dağıttı. Vatandaşların pazar yerlerinde ücretsiz olarak dağıtılan arabaları kullanabilmelerine imkan sağlayan uygulamadan dolayı vatandaşlar Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e teşekkür etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen projeyedestek için Artuklu Belediyesi olarak pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz bin adet pazar arabası dağıttıklarını ifade etti. Öztürk, "Alışveriş yapmak için pazar yerlerine gelen vatandaşların gösterdikleri ilgi büyük. Pazar yerlerinde vatandaşların alışveriş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Sıfır atık projesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin büyük önem verdiğini biliyoruz. Bizde buna destek veriyoruz” dedi.