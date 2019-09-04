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Artrit hastaları piknogenolü duymuş muydunuz ?

Ünlü Nöroşirurji Uzmanı Op.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Artrit hastaları piknogenolü duymuş muydunuz ?

Ünlü Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Piknogenol yüksek miktarda kateşin ve epikateşin içermektedir. Peki bunlar ne anlama gelmekte? Piknogenol maddesi yüksek antioksidan içermektedir, günümüzde yanlış beslenme ve çevresel şartlar nedeniyle bizlerin antioksidan içeriği bol ürünler tüketmemiz şart duruma gelmekte” dedi.


Op.Dr. Kerem Bıkmaz, piknogenolün vücutta ne işe yaradığı konusunda şunları söyledi;“Serbest radikal süpürücüdür yani kalp damar hastalıklarını önlemede önemlidir. Ayrıca yaşlanmanın etkisini azaltıcı belirteçler vardır. Bağışıklık sisteminizi düzenler. Enflamasyon önleyici etkisi sebebiyle eğer artrit , ağrı şikayetleriniz varsa tedavi amaçlı kullanılabilir. Kas ve kramp ağrıları tedavisinde.Antikanser yani kanser koruyucu etkisi vardır. Karaciğer sirozu hastalığının tedavisinde. Şeker hastalığının tedavisinde. LDL-kolesterol dediğimiz yani kötü kolesterolü düşürme amaçlı tedavide, Bir takım alerjilerin tedavisinde kullanılabilmektedir.”


“Piknogenol deniz çamı kabuklarından elde edilen prosiyanidinlerin karışımıdır” diyen Op.Dr. Kerem Bıkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Piknogenol, Fransa’nın güneybatı sahillerinde yetişen flavonoit/polifenol yapısında bir bitki ekstresidir. Çam ağacı kabuklarının eski dönemlerde inflamatuvar hastalıklarda, yara iyileşmesinde, kanamaları önlemede, öksürük şurubu olarak, diş ağrılarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca piknogenolün antimikrobiyal etkilerinden dolayı ağız ve cilt sağlığını koruyucu olarak geleneksel kullanımına rastlanmaktadır.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
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