0553 313 94 23

"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, "28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:37
"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar." dedi. 

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen MAZLUMDER üyeleri, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat son olsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat mağdurlarının durumuna dikkati çekmek için defalarca toplandıklarını ama dikkate alınmadıklarını söyledi.  

Kartal, "28 Şubat'ın yargısı" ile "paralel yargı" süreçlerinde her ideolojiden binlerce insanın sanık sandalyesine oturtulduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu insanlar torba dosyalara dahil edilerek haberdar bile olmadıkları sözde eylemlerin sözde failleri yapılarak devletin faili meçhul sicili temizlenmeye çalışılmış ve tıkıldıkları cezaevlerinde unutulmaya terk edilmişlerdir. Bu zulme, 'dur' demek için konuştuk, konuşacağız, bağırdık, bağıracağız. 28 Şubat'ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın süredir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpusları kimseden af talebinde bulunmuyor. Onlar gayrimeşru mahkeme kararlarıyla tıkıldıkları cezaevlerinden bırakılmak ve yeniden yargılanmak istiyorlar. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir."

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal, 28 Şubat hükümlülerinin kurban bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini beklediklerini belirterek, bunun için herkesin bahaneleri ve korkuları bir tarafa bırakarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. 

Basın açıklamasına, Mustazaflar Cemiyeti, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Öze Dönüş ve Köklü Değişim hareketi de destek verdi. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:37
  1. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
  2. Kaya Kartal
  3. 28 Şubat darbesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de yeni televizyon skandalı! Daha önce paralar buhar olmuştu
    1. CHP'de yeni televizyon skandalı! Daha..
    2. Murat Kurum: İmar Barışı yeni kaçak..
    3. ABD'nin ikiyüzlü politikası Türkiye..
    4. 28 Şubat kafası hortladı! CHP'li..
    5. Fatih'te 4 katlı iş yerinde yangın
    6. Bingöl'de PKK sığınaklarında silah ve..
    7. Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in..
    8. Bedelli askerlikte eğitim verilecek 14..
    9. En son İstanbul'da tespit..
    10. Pakistan'daki seçimin resmi olmayan..
    11. Baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si..
    12. Tayland'da heyelan: 7 kişi öldü
    13. Elazığ'da kaza yapan otomobil kül..
    14. İş hanında yangın! Cadde trafiğe..
    15. MHP'de sürpriz istifa!
    16. Fenerbahçe Divan Kurulu’na Aziz..
    17. Sisi'den alçak adım! İdam edilecekler
    18. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf:..
    19. Aranan PKK'lı Gaziantep'te yakalandı
    20. Medipol Başakşehir, Salzburg şehrine..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması