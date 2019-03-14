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Artık yayalar değil araçlar bekliyor

Eskişehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında, artık yayalar rahatlıkla karşıdan karşıya geçebiliyor.

14 Mart 2019 Perşembe 10:06
Artık yayalar değil araçlar bekliyor

Eskişehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası kapsamında, artık yayalar rahatlıkla karşıdan karşıya geçebiliyor. Vatandaşların araçları beklediği bir çok noktada artık araçlar yayaları bekliyor.

 

Geçtiğimiz Şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın kampanyası olumlu sonuçlar gösterdi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan kampanyada, artık insanlar güvenle karşıdan karşıya geçebiliyor. Kentin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerindeki vatandaşları gören sürücüler, durarak vatandaşlara geçiş üstünlüğü tanıyor.

 

Yaya geçitlerini kullanan kent halkı da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyadan memnun olduklarını, eskiden araçların geçmesini ya da sürücülerin kendi inisiyatifinde yol vermelerini beklediklerini ancak şuan geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:06
  1. Eskişehir
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