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Aktüel Artık terörle değil iftar programlarıyla anılıyorlar
Aktüel

Artık terörle değil iftar programlarıyla anılıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 23:22:00 -
Artık terörle değil iftar programlarıyla anılıyorlar

 yeniakit  Ankara 

Programları kapsamında Tunceli'ye gelen Bakan Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı.

Ziyaretleri kapsamında birçok programda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tunceli Kız Yurdu'ndaki gençlerle iftarda buluştu.

İftarın ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, buradaki programının ardından Genç Ofise geçti ve orada da gençlerle coşkulu bir program gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.

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