- "Artık teröristler kafalarını çıkaramayacaklar"

ADANA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını." dedi.

Soylu, Adana'nın Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, gecesi gündüzü bu millet için çalışmak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin yükselmemesi, güçsüzleşmesi için Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının gündeme getirildiğinin vurgulayan Soylu, "Türkiye kendi kendine büyüyen, elini dünyaya uzatan, hakkaniyeti, hakikati, doğruluğu haykıran, zengin, özgür, bağımsız, sözü dünyaya hüküm geçen bir ülke olmasın istiyorlar. Bu ülkede Başbakan astılar, Bakanları astılar. Size bize dediler ki, 'Ey şalvarlılar, ey kasketliler, siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz?'. Gün oldu oyumuzu hiçe saydılar, kutsallarımıza, değerlerimize saldırdılar, ezanımıza, çocuklarımızın Kur'an öğrenmesine, birliğimize, beraberliğimize saldırdılar. İstediler ki onlar bizi yönetecekler." diye konuştu.

Soylu, kendisine "sert" konuştuğu için bazı kesimlerin kızdığına dikkati çekerek "Ne demişim yani? Kadın çıkacak, 'PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye sırtımı dayadım' diyecek. İsterseniz sırtını sıvazlayalım, 'sen iyi dedin' diye. Ne demişiz yani, kötü bir şey mi söyledik? Dedik ki, 'Şimdi sen PYD'ye, PKK'ya sırtını dayıyorsun ha? Sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya. Hangisine dayarsan daya." ifadesini kullandı.

- "Onlar Kandil'in robotudur, Kandil'in oyuncağıdır"

Türkiye üzerine birçok oyun oynandığının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Hala hafif şımardılar mı isteklerinden ve arzularından vazgeçmiyorlar. Neymiş? İstanbul'da vekilleri, ben onlara milletvekili demiyorum, demeyi de hakaret buluyorum, onlar PKK'nın vekilleridir, onun bu aziz, bu asil milletin milletvekilleri olabilecek karakterde de şahsiyette de değillerdir hiçbir zaman, onlar bu milleti düşünmüyorlar, onlar Kandil'in robotudur, Kandil'in oyuncağıdır, onların kendi kişilikleri yoktur. Ne olacakmış, İstanbul'dan 15 tane vilayette yürüyecekler, sonra Diyarbakır'a gidecekler Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacaklar. Ne yapacaklar? Diyarbakır'a kadar Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyecekler. Ne demişim, kötü bir şey mi demişim? 'Sizi yürüten adam değildir' demişim. Yürüyebilir mi, yürüyemezler. Bu ülkenin üzerinde oyun oynamaya kimseye izin vermeyiz. Daha hesabımız var, hesabımız bitmedi."

- "Artık teröristler kafalarını çıkaramayacaklar"

Türkiye üzerinde oynanacak oyunlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Soylu, "13-14 yaşındaki kızları, Doğu ve Güneydoğu'dan dağa götürüp de onlara tecavüz eden Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın burnundan fitil fitil getirmezsek adam değiliz. 15 bin terörist vardı dağlarda, 700 kaldı. İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye eski Türkiye değil, Türkiye güçlü Türkiye." diyen Soylu, şunları söyledi:

"Tarihimizdeki terörle mücadelenin en yüksek noktasındayız. Asayiş, uyuşturucu, mafya, narkotik ne diyorsunuz deyin. Önümüzde 4,5 yıl seçimin olmadığı dönem var. Ben 1969 doğumluyum. 50 yıldan beri Türkiye'de 4,5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk kez 4,5 yıl hepimiz işimize bakacağız. Cumhurbaşkanından belediye başkanına, esnafından işçisine, çiftçisine, memuruna kadar herkes harıl harıl çalışacak, yarınlara umutla bakabilmek için. Bir taraftan yerli milli üreteceğiz, bir taraftan terörün tamamen kökünü kazıyacağız, bir taraftan bu ülkede ekonomimizi güçlü bir hale getireceğiz."

- "299 HDP/PKK iltisaklı belediye meclis üyesi adayı listelerinde"

Bakan Soylu, Türkiye'nin önündeki 4,5 yılda hareket ve büyüme kabiliyetini engellemeye çalışanlara karşı da gereken cevapların verildiğini, verileceğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, PKK, FETÖ, DHKP-C, bu ülkede, bu ülkenin yarınına ait ne kadar plan varsa bu planın içerisinde hepsini buraya getirdiler. 299 HDP/PKK iltisaklı belediye meclis üyesini CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti kendi listelerinden koydu. Bomba taşıyan mı dersin, PKK'dan içeride yatan mı dersin, haraç toplayan mı dersin, sosyal medyasından devlete, bayrağa, ezana küfreden mi dersin, her şeyi ortaya koyanları ve PKK'nın milisliğini yapanları, PKK'nın orada millete baskı yapan bütün adamlarını listelere koydular. Ne olacağını söyleyeyim size. Bizim evlatlarımız, bugün niye Kato'dalar? O zaman bir karar verelim. Bizim evlatlarımız niye şehit oluyorlar? O zaman bir karar verelim."

Belediye meclislerinin TBMM'den farklı olduğunu anlatan Soylu, "Yarın öbür gün Ceyhan'a bir şehit gelecek diyecek ki Ceyhan Belediye Başkanı, 'Biz şehidimizin ismini şu sokağa verelim, şu parka verelim'. Mecliste üç beş 'hır gür' olur herkes yerine oturur. TBMM gibi değildir belediye meclisleri. Orada diyecek ki HDP'lisi, PKK'lısı, aldığı talimat gereği 'Evet verebilirsiniz ama öbür sokağa da ölen bir terörist var onun ismini vermek istiyoruz'. Ne olur biliyor musunuz, bunun olması yüzde 100'dür." dedi.

"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de hani suratında meymenet olmayan bir adam var ya, hani Allah yüzünden rabbiyesini almış, HDP'nin eş başkanı Sezai Temelli, duydunuz mu ne söylediğini? New York, Berlin, Almanya için söylemedi, dedi ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız'. Kürdistan neresi ise?" diyen Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Yapacakları şudur, dilekçeyi verecekler ve ilçelerimizde, illerimizde büyük bir karmaşayı ortaya çıkaracaklar. Bize diyecekler ki 'Siz bizim 94 belediyemizi aldınız ha, şimdi şehirlerinize hançeri saplayalım da huzursuzluğu bir ortaya koyalım da görün'. Bunun Türkiye'de uygulayacısı da şu Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu ülkenin zenginleşmesini istemiyor, bu ülkenin büyümesini istemiyor, insanımızın rahat ve huzur içerisinde yaşamasını istemiyor, elimizi dünyadaki coğrafyaya uzatmamızı, hakkaniyeti, huzuru, barışı, kardeşliği anlatmamızı istemiyor. Türkiye'nin üzerine büyük bir oyun oynuyor. Bu memleketi kimseye yar etmeyiz herkes bilsin."

(Sürecek)











