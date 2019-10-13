Bordo Bereliler ilçeye sızdı! YPG arkasına bakmadan kaçtı

Terör örgütü PKK/YPG’nin büyük yığınak yaparak ‘terör üssü’ haline getirdiği Resulayn önceki geceden itibaren hava taarruzları, Fırtına obüsleri ve top atışlarıyla harekâtın başladığı 9 Ekim’den bu yana en ağır şekilde vuruldu.

Özel kuvvetler ilçe merkezinde

Daha önce ilçe merkezine sızmayı başaran Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve diğer birimlere bağlı istihbarat uzmanları, Resulayn’ın doğusundaki Zorava ile oto sanayi mahallelerinde karargâh ve cephanelik olarak kullanılan yerleri işaretledi. F-16’lar ve obüsler gece ve şafak vakti bu bölgeyi aralıksız vurdu. Örgüte ait binalar, cephanelikler yerle bir edildi.

Meskûn mahalde büyük kayıp

Ağır bombardıman sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ilçe merkezine ilerlemeye başladı. Merkezde çok da uzun sürmeyen hafif makineli silahların kullanıldığı meskûn mahal çatışmaları yaşandı. Çatışmalarda terör örgütü çok sayıda kayıp verdi. Birçok örgüt üyesinin silahlarını bırakarak sivillerin arasına karışmaya çalıştığı ya da güney istikametine kaçtığı anlaşıldı. Yerel destek alınarak sivillerin arasına karışan bu teröristlerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Resulayn’ın batısına Tel Abyad’a kaçmaya çalışan teröristlerin kaçış güzergâhları top ve SMO’nun pikaplara monteli ağır makineli silahlarıyla vuruldu. TSK ve SMO’nun merkeze giriş yapmasından bir süre sonra da Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn meskûn mahalinin kontrol altına alındığını duyurdu. TSK destekli SMO’nun Resulayn’ı kontrol altına almasından sonra ilçeye giriş ve çıkışlar her yönden tutularak teröristler kıskaca alındı.

Tuzaklara karşı arama ve kontrol

Resulayn meskûn mahalin kontrol altına alınmasına rağmen TSK özel birlikleri ile SMO unsurları, olası bubi tuzakları ve mayınlamaya karşı arama ve kontrol çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde tespit edilen hücre evlerine de operasyonlar yapıldı. TSK, SMO unsurlarını sivil halka karşı duyarlı olması ve meskûn mahal çatışmalarında ağır makineli silah kullanılmaması konusunda özellikle uyardı.

30 terörist teslim oldu

Kontrol sağlanan Resulayn’da PKK-PYD’de de çözülme başladı. Mehmetçik ve SMO birliklerinin şehre girmesinin ardından birçok terörist silahlarını bırakarak kacarken 30’a yakın terörist teslim oldu. SMO birliklerinin teslim aldığı teröristler sorgulanmak üzere Şanlıurfa’ya getirildi.