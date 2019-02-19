Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olamalı'

Dünyada ve Türkiye'ye yavaş yavaş hakim olmaya başlayan yeni nesil motorlar, eski usulü rafa kaldırıyor.

Özellikle dizel kadar az yakan düşük hacimli ve turbo beslemeli benzinli motor seçenekleri yayıldıkça, dizele olan talep düşüyor. Hatta hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber, dizellere her geçen gün bir darbe daha vuruluyor.

Emisyon skandalları ve alınan kararlar sonrası AB ülkelerindeki dizel motorlu otomobil satışları da geriledi.

Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA'nın verilerine göre dizel motorlu araçların piyasa payı 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 34.1'e düştü. 2017 yılının aynı üç aylık döneminde bu oran yüzde 41.2'yi bulmaktaydı.

Her geçen gün mesafeleri artan elektrikli araçların satışları geçen yıl neredeyse 2.1 milyonu aştı.

Türkiye'de ise bu rakam hibritler dahil toplam 4 bin 31 adet. Yüzde 100 elektrikli araç satışı ise sadece 155 adette kaldı ancak ilgi her geçen gün yükseliyor.

800 KM uyarısı!

Yeni hibrit araçlarını tanıtan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, markalarının dizel araç satışlarına son verdiğini açıklamıştı. En son güncellenen Toyota Corolla ile birlikte bu işe son verdiklerini söylen Bozkurt "2019 yılında Corolla satışlarımızın yaklaşık yüzde 40'ını hibrit, yüzde 60'ını benzinli modeller oluşturacak. Önümüzdeki dönemde bu tablonun tam tersine döneceğini ve yüzde 60 hibrit, yüzde 40 benzinli satacağımızı öngörüyoruz. 2019 yılı toplam satışlarımızda ise yaklaşık yüzde 44'ünün hibrit olmasını planlıyoruz. Geçen sene toplam satışlarımızın yüzde 10-11'i hibrit idi" dedi. Elektrikli araç konusuna da değinen Bozkurt "Full elektrikli araçların menzili belli bir mesafeye ulaşana kadar. Bana göre 800 km altına düşmemesi lazım. Öngörüler 15-20 sene daha olamayacağı yönünde. Ama rahatlıkla diyebiliriz ki, 15-20 senelik net bir hibrit çağı başladı. Dünya bu kadar değişirken "hayır dizel istiyorum" dediğinizde öyle bir teknoloji üretmiyoruz diyeceğiz. Almak isteseniz de alamayacaksınız. Çünkü olmayacak. Bu nedenle Toyota bu yeni çağın önderi bir marka" diye konuştu.

Dizel sigaradan daha çok zararlı

2020 yılına girerken Euro6'nın çok ağır yaptırımları olacağını söyleyen Ali Haydar Bozkurt "Üreticilerin bundan sonraki planlamaları değişecek. Artık dizelin halk sağlığı için sigaradan bile daha zararlı olduğu kabul ediliyor. Tüm bunlar birleşince bir de verimlilik hesabı yapıldığında müşterinin yılda yaptığı kilometre ortalama 15 bini bulmuyor. O müşterilerimizin dizel için daha fazla para vermesi kesinlikle fizibıl çıkmıyor. Bu kadar bedel ödüyorum karşılığında bir şey elde edemiyorum diyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda dizeldeki düşüş daha çok hızlanır" açıklamasını yaptı.