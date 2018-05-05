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Artık o da yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacak

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta yapılacak seremoniyle hizmete gireceğini belirterek, "Böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:52
Artık o da yerli! Türkiye'nin her yerinde kullanılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500'den az kişinin yaşadığı yerlerde haberleşme hizmeti sağlamak için baz istasyonlarını Evrensel Hizmet Fonu kapsamında bakanlığının kurduğunu, bu nedenle yerli ve milli ULAK'ı çok önemsediklerini söyledi.

Kurulumu gerçekleştirilen bin 799 noktadaki baz istasyonunun 4,5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını anımsatan Arslan, bin 472 noktaya baz istasyonu kurulumuna ilişkin ikinci fazın da GSM operatörlerince yürütüldüğünü bildirdi.

Söz konusu çalışmaya ilişkin süreçlerin başlatıldığına işaret eden Arslan, bu ihalelerde yerli baz istasyonu kurulması şartı getirdiklerini vurguladı.

Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın yapımının tamamlandığını, testlerinin yapıldığını ve sahada kullanımının başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak evrensel hizmet kapsamında birinci faz için şu ana kadar 150 ULAK ekipmanının testini ve fabrika kabullerini yaptık. Bu ay içinde 150'sinin daha testini yapacağız. Haziran ayında 189 ULAK'ın teslimini gerçekleştireceğiz. Biz ULAK'ta birinci fazda yüzde 10 olan yerlilik oranını yüzde 43'e yükselttik. İkinci fazda 590 noktada yerli ve milli baz istasyonu kullanılacak. İkinci fazda yüzde 30 öngördüğümüz yerlilik oranı da yüzde 54 oldu. Bu bizi memnun ediyor."

BİN 80 TANE SİPARİŞ EDİLDİ

Evrensel hizmet kapsamında bin 80 ULAK siparişinin verildiğini aktaran Arslan, GSM operatörlerinin sipariş sayısının da 625 olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE KULLANILACAK

Arslan, ULAK baz istasyonunun tüm GSM operatörlerince kullanılmasına ilişkin seremoninin gelecek hafta Kars'ta yapılacağını belirterek, böylece Türkiye'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verileceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:52
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