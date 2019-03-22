AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan yabancı uyruklulardan oluşan grup, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan bir grup Avustralya ve İngiltere vatandaşı, terör saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Avustralyalı Sandra Jane Galloway, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan cuma günü bu tepkilerini dile getirmek istediklerini söyledi.

Christchurch'de hayatını kaybedenlere saygılarını sunmak, onların ve yakınlarının yanlarında olduklarını göstermek için toplandıklarını aktaran Galloway, bu tip olayların insanları birbirine daha çok yaklaştırdığını düşündüklerini belirtti.

Galloway, "Nasıl olur da masum insanlara nefret ve şiddet uygulanabilir, düşündük ve anlamaya çalıştık. Şimdi dünyanın neresinde olursak olalım artık nefreti durdurma zamanıdır. Din ve siyaseti gündelik ilişkilerimizin dışında tutarak barış ve huzur içinde yaşama zamanıdır. Önceki kuşakları ve onların tarafsız tutumlarını öğrenmeliyiz." dedi.