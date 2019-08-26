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İran yanlısı Filistinli gazeteci: Artık kimse ABD'den korkmuyor

Re'y'ul Yevm Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Filistinli Abdulbari Atvan, müttefikleri hariç hiçbir ülkenin ABD'den korkmadığını belirtti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:51
İran yanlısı Filistinli gazeteci: Artık kimse ABD'den korkmuyor

Londra'da yayın yapan Re'y'ul Yevm Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Abdulbari Atvan, Yemen Ordusu'nun ABD uçağını düşürmesini değerlendirdiği yazısında ABD'nin hızlı bir düşüşe geçtiğini belirterek, "Amerika, Körfez'deki müttefikleri haricinde artık hiç kimseyi korkutamıyor" ifadelerini kullandı.

"Yemen'i durmaksızın bombalıyor"

İran yanlısı olmasıyla da bilinen Atvan, Amerika'nın 5 seneden beri Yemen'i durmaksızın bombaladığını da dile getirerek, "Amerika ne hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uçağını düşüren İran'dan intikamını alabildi, ne de müttefiki olan İngiltere'nin tankerinin alıkonulmasına engel olup İran'daki Bender Abbas limanına götürmeyi başarabildi!" dedi.

"Sadece müttefikleri ABD'den korkuyor"

ABD'nin Körfez'deki müttefikleri haricinde hiç kimseyi korkutmadığını belirten Abdulvari Atvan, yazısının bir kısmında "Düşmanları ondan korkmadıkları gibi onun için bir tehdit haline geldiler. Artık Amerika'nın 200 milyon dolardan daha fazla değere sahip uçaklarını, birkaç bin dolarlık füzeleriyle düşürecek güce ulaştılar. Bütün bu gelişmeler Amerika'nın askeri sanayisine vurulmuş sert bir darbe anlamına geliyor." ifadelerine de yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:51
  1. ABD
  2. Filistinli gazeteci Abdulbari Atvan
  3. Abdulbari Atvan
  4. Re'y'ul Yevm Gazetesi
  5. Re'y'ul Yevm Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Abdulbari Atvan
  6. Yemen Ordusu

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