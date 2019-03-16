Artık İzmir’de havadaki polen miktarı ölçülecek

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) iş birliğiyle, doğadaki polen hareketliliği ölçülüp kamuoyuyla paylaşılacak. İzmir pilot bölge seçilirken, projenin detaylarını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı.

Ege Üniversite (EÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) arasında, doğadaki polen hareketliliğinin ölçülüp alerji hastalarının önceden uyarılmasına yönelik iş birliği yapıldı. Egeli bilim insanları öncülüğünde hazırlanacak Türkiye’nin ilk Polen Alerji Bülteninde sona gelindi. İş birliği kapsamında ise pilot bölge İzmir seçildi. Polen alerji bülteni ile alerji hastalarının havadaki polen miktarı konusunda yazılı ve görsel basın aracılığıyla bilgilendirilmesi hedefleniyor.

MGM’nin yeni dönemde polen alerjisi ve diğer konularda çok farklı alanlarda farklı hizmetler verdiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ege Üniversitesi ile yapılmaya başlanan çalışma çok önemli. Özellikle bahar dönemlerinde ve alerjik bünyeli olanlarda çok daha fazla olmak üzere insanlarımızda Haziran ayı sonuna kadar alerji görülüyor. İşte ne gün neyle karşılaşacağınızı, havayı bildiğiniz gibi alerji durumunu da bilmeniz söz konusu olacak. Son derece değerli bir çalışma, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzü, sadece hava durumunu tahmin eden bir kurum olarak değil bunun dışında tüm kurum ve sektörlere hizmet veren bir genel müdürlük olarak konumlamaya çalışıyoruz. Aslında yeni dönemde karadaki, havadaki ve denizdeki değişikliklere bakarak tarımsal verilere dayalı rekolte tahminlerinin yapılması hatta ürün fiyatlarına kadar varan bir tahminlememodellemesine kadar birçok çalışmamız var. Süper bilgisayarlar kullanarak meteoroloji, yeni dönemde daha bilgili ve paydaşlarına daha anlamlı bilgileri sunacak. Ege Üniversitesi ile yaptığımız bilimsel çalışma da son derece değerli ve bu birliktelikten de çok memnunuz" diye konuştu.







"Türkiye’de bir ilk"

Ege Üniversitesi Tıp ve Fen Fakültelerinin disiplinler arası çalışarak gerçekleştirdiği projenin meyvelerini vermeye başladığına değinen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Akademisyenlerimizin geliştirdiği projeleri Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği halinde toplumumuza sunuyoruz. Birçok alanda projeler üretiyoruz ve çalışmalarımızı ilgili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını etkileyen polen alerjisine yönelik bilim insanlarımızın geliştirdiği yöntemlerle ölçülecek değerler, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle paylaşılacak. İzmir pilot bölge olarak seçildi. Alerji reaksiyonu olabilecek polen başta olmak üzere birçok etkene yönelik vatandaşlarımız önceden bilgilendirilecek. Bu bilgiye göre vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek. Bu uygulama gelişmiş ülkelerde uygulanan bir model ancak Türkiye’de bir ilk. Projeye desteği nedeniyle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye üniversitemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.