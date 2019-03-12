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"Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)-"(İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor"- "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız"- "Öyle gereksiz uyarıların da ciddiye alınmadığını Alman dostlarımız bize söylüyor. Biraz önce Almanya Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Kendisine birkaç konu var, onları da değerlendirdik. Özellikle Mescid-i Aksa'ya bu saldırıyı da gündeme getirdik"

12 Mart 2019 Salı 17:47
"Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Serik ilçesi Boğazkent bölgesindeki bir otelde, otel yöneticileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmanın ardından Kadriye bölgesinde bir lokantada esnaf ve taşımacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, vatandaşla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kadriye'yi birlik beraberlik içinde görmekten mutluluk duyduğunu anlatan Çavuşoğlu, buranın Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanların yaşadığını, mozaik gibi olduğunu aktardı.

Boğazkent'te turizmcilerle buluştuğunu, projelerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, Belek'te esnaf ziyaretinde bulunduğunu, esnafın dinamik olduğunu ifade etti.

- "En çok turist de Almanya'dan geliyor"

Değişik ülkelerden turistler geldiğini, en çok da Almanya'dan geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Dolayısıyla öyle gereksiz uyarıların da falan ciddiye alınmadığını Alman dostlarımız bize söylüyor. Biraz önce Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Kendisiyle birkaç konu var, onları da değerlendirdik. Özellikle Mescid-i Aksa'ya bu saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, sinagoglar, kiliseler her dinin ibadet yeri olduğunu vurguladı.

Kadriye'de de dinler bahçesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hem mescit var hem havra var hem de kilisenin küçüğü var. Bunun ne zararı var. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız. Bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:47
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Mescidi Aksa
  3. saldırı

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