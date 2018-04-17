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'Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz'

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 08:30
'Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve  Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis  bir araya geldi. Rum yönetiminde bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirten Akıncı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi.

ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ YOK

 Anastasiadis ile yemekte yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ifade eden Akıncı, tarafların pozisyonlarını koruduğunu belirtti.

Akıncı, "Rum tarafının tavrında her hangi bir belirgin farklılaşma göremedik. Hep Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini söyledim. Bu akşam böylesi bir zihniyet değişikliğinin ip uçlarını gördün mü diye soruyorsanız henüz böyle bir şey söz konusu değil. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Bu mümkün değildi. Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN DOĞALGAZ UYARISI

Rum tarafına doğalgaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğalgaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:30
  1. doğalgaz
  2. kktc
  3. rum kesimi

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak9 sa önce
    Kıbrısa derhal toki tarafından yeni yerleşim konutları yapılıp, anavatandan ve türki coğrafyadan aileler yerleştirmek şart. Demoğrafik yapı değiştirilmeden başarı sağlanamaz.
  • EthiyatEthiyat9 sa önce
    Yola gelmeye başlamış galiba. En azından Türkiye ile aynı dili konuşması ilerleme sayılır. Milletine güveni gelmeye başlamış. Aselsan silah sistemleri cesaret veriyor.
  • kayakaya10 sa önce
    Bu pislik bir rum ya adamlar ülkemizde hain çıkarmada üstalar. Bizlerin yeni nesli neden inançlı ve milli yetiştirmemizin önemi ortada. bu eğitim sisteminde maddi kazanç ile yetişen ler bu köpek gibi parayı bas ülkeyi satar . sağlam yeni nesil için hilale ve millete bağlı nesil gelmeli.
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Bu adama asla inanmayın,yalancının tekidir.
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ10 sa önce
    Ne oldu ? Havandan geçilmiyordu..burnun yerlere sürtüldü mü ?
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