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"Artık hiçbir annemizin yüreği yanmasın istiyoruz"

Şırnak'ta bir grup genç, AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'ya destek amacıyla davul zurna eşliğinde yürüyüş yaptı- AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik:- "Her zaman söylüyorum siz gençler gönlümüzdeki baharımızsınız. Artık hiçbir annemizin yüreği yanmasın istiyoruz"

29 Mart 2019 Cuma 20:06
"Artık hiçbir annemizin yüreği yanmasın istiyoruz"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir grup genç, "son sözü gençler söyleyecek" sloganıyla AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'ya destek amacıyla yürüdü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda buluşan gençler, davul zurna eşliğinde, halay çektikten sonra Sanat Sokağı'ndaki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne (SKM) kadar yürüyüş yaptı.

Ellerinde, "Umudumuz Mehmet Yarka", "İdeoloji değil hizmet" ve "Şırnak gençleri seninle" dövizleri taşıyan gençler, "Şırnak seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Gençleri SKM önünde AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Belediye Başkan Adayı Yarka karşıladı.

Şırnak Milletvekili Birlik, Kürtçe olarak yaptığı konuşmada, gördüğü coşku ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gücü gençlerden aldıklarını dile getiren Birlik, şunları kaydetti:

"Eğer gençlerimiz varsa biz varız, gençlerimiz güçlüyse biz güçlüyüz. Şundan emin olun ki sizin aydınlattığınız yoldan yürüyebiliyoruz. Artık sizin gibi delikanlıları kaybetmeye takatimiz, gücümüz kalmadı, bu memlekette. Her zaman söylüyorum siz gençler gönlümüzdeki baharımızsınız. Artık hiçbir annemizin yüreği yanmasın istiyoruz."

Seçimin gençlerin zaferi olacağını belirten Birlik, seçim sonucunun birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Yarka da gençlere çok önem verdiğini belirterek, seçimin ardından gençlerle yola devam edeceğini aktardı.

"Bu yağmurlu havada bu coşkuyla 31 Mart'taki seçimin kararını vermiş oldunuz. Bu seçimde karar da sizin hizmet de sizin olacaktır." diyen Yarka, şöyle konuştu:

"Sizler geleceğimizsiniz. Bugüne kadar çok cefalı bir gençlik yaşadınız ve önünüzü göremediniz. Sizlere şeref sözü veriyorum, sizlere tek bir yanlış yapmayacağım. Bu son günü, saatleri iyi değerlendireceğiz. Gitmediğimiz eve, söylemediğimiz arkadaşımıza söyleyeceğiz ve Şırnak'ın geleceğini hep birlikte tayin edeceğiz."

Adaylık sürecinin son 3 ayını kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla birlikte geçirdiğini ifade eden Yarka, son saatlerin iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Yarka, AK Parti'de oluşan birlik ve beraberliği çekemeyenlerin olabileceğini ve provokasyonlara gelinmemesi gerektiğine işaret ederek, "Hoşgörülü davranmanızı istirham ediyorum. Kazasız, belasız bir seçim geçirelim. Seçim sonuçları açıklandığında zaferimizi öyle bir kutlayacağız ki Türkiye'de yankı bulacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:06
  1. seçim
  2. Şırnak

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