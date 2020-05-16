Artık hayatımız böyle olacak... Sağlık Bakanlığı "kontrollü yaşam rehberi"ni açıkladı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında “oyuncak mağazaları”, “kitap ve kırtasiye mağazaları”, “kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri”, “terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemeciler”, “bakkallar”, “ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar”, “şantiyeler”, “pazaryerlerinde”, “minibüsler”, “kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçi esnafı”, “konfeksiyon, giyim, mağazaları ve tuhafiyeler”, “büfe, kantin ve bayiler” ve “madenler”de alınacak önlemler ile ilgili 13 ayrı rehber yayınladı.

İşte rehberlerden önemli detaylar:

Pazarlardaki kurallar

Pazaryerlerine girişte maske zorunlu olacak. Satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Pazaryerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmayacak, kişiler sosyal mesafe kurallarına göre bekletilecek. Pazaryerlerinde çöpler açıkta bırakılmayacak, kapalı poşetlerle uygun şekilde toplanacak.

Bakkallarda temassız ödeme devri

Açık ürünler paketlenerek satılacak, müşterilerin bu ürünlere dokunması engellenecek, mümkünse raflardaki ürünler çalışan personel tarafından müşteriye verilecek. Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacak. Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilecek.

Kitaplara dokunulmayacak

Sıra bekleyen müşteriler işyeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş işaretlerde bekleyecek. Müşterilerin işyeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak. Müşteriler kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde dolaşmayacak, kitapları karıştırmayacak. Müşterinin istediği kitapları tezgahtarlar ilgili bölümden alıp getirecek.

İğneler ağza götürülmeyecek

Terziler randevulu çalışacak. Ölçü alırken ya da prova yaparken 1 metrelik sosyal mesafe korunamayacağından tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak, iğne ve diğer aletler ağza götürülmeyecek. Teslim alınan bütün ürünler poşet içinde alınacak ve poşet içinde teslim edilecek. Terzi ve ayakkabı tadilat iş yerlerinde teslim alınan ürünler en az bir gün bekletildikten sonra işleme tabi tutulacak.

Giyim merkezlerinde kabin süresi 10 dk

Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, içeride kalma süresi sınırlandırılacak (10 dakikayı geçmeyecek). Deneme kabinlerinde kesinlikle maskeler çıkarılmayacak. Her müşteriden sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Kabinler dönüşümlü kullanılacak.

Ayakkabı satışları

İşyerine giren her müşterinin ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak. Ayakkabı denemede kullanılan kolaylaştırıcı aparat (ayakkabı çekeceği) her müşteriden sonra yüzde 70’lik alkol veya 1/100 çamaşır suyu içeren bezle silinerek dezenfekte edilecek. Müşterilerden işyerine tek başlarına girmeleri istenecek.

Yolcular kendi parasını ödeyecek

Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi alacak. Minibüslere seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, bir kişilik koltuklara 1 kişi, 2 kişilik koltuklara 1 kişi, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınacak. Müşteriler maske takacak, yeme-içme yapılmayacak.

Kaynak: Milliyet