Artık haddinizi bilin

İsmail Tekpınar

Aslında bunlar sanatçı değil yedikleri kaba pisleyen cenah mensubu...

Sizler yoksa siyasetçi veyahut sanatçı mısınız eğer sanatçıyız diyorsanız gidin sanatınızı icra edin.

Yok efendim siyasetçi iseniz partinizden aday olun çıkın meydanlara dersinizi alın.

Lakin zırvalamayı kesiniz… Bu ülkenin rical-i devlet’ine karşı söyledikleriniz züll’dür… Beyler diktatörlükle yönetilen bir ülkede siz böyle tehditkâr konuşamazsınız.

Türkiye Cumhuriyetinin reisi Cumhuruna “sen haddini bil, bileceksin” Tv ekranlarından edepsizce diyebiliyorsanız demek ki bu ülkede ileri demokrasi var demektir!

Yok diyenler bu sözleri söyleyemezler… Haddinizi bilin, batılı ağzıyla konuşmayın ve fitne çıkarıp bu milleti germeyin…

Biri de çıkıp darbe çığırtkanlığı yaparaktan “ayaktan asacaksın, mahzenlerde ölür, zehirlenir” öyle mi?

Burada verilen örnek biri rahmetli Adnan MENDERES asıldı. Turgut ÖZAL zehirlendi vs… Doğru haklısınız sizlerin demokrasi, laiklik, anlayışınız hakaret, tehdit, asmak, zehirlemek veya öldürmek…

Bu darbeleri yapanlar diktatör olmuyor sağ görüşlü millet faşist ve gerici oluyor.

Aba altından sopa göstermek… Merak etmeyin sizin bu söylemleriniz mazide kaldı. Diktatör varsa bu ülkede siz böyle ağzınızı yayaraktan gevşek gevşek konuşmak haddiniz olamazdı.