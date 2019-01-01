Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Artık haddinizi bilin

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Artık haddinizi bilin" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

01 Ocak 2019 Salı 13:10
Artık haddinizi bilin

İsmail Tekpınar

Aslında bunlar sanatçı değil yedikleri kaba pisleyen cenah mensubu...

Sizler yoksa siyasetçi veyahut sanatçı mısınız eğer sanatçıyız diyorsanız gidin sanatınızı icra edin.

Yok efendim siyasetçi iseniz partinizden aday olun çıkın meydanlara dersinizi alın.

Lakin zırvalamayı kesiniz… Bu ülkenin rical-i devlet’ine karşı söyledikleriniz züll’dür… Beyler diktatörlükle yönetilen bir ülkede siz böyle tehditkâr konuşamazsınız.

Türkiye Cumhuriyetinin reisi Cumhuruna “sen haddini bil, bileceksin” Tv ekranlarından edepsizce diyebiliyorsanız demek ki bu ülkede ileri demokrasi var demektir!

Yok diyenler bu sözleri söyleyemezler… Haddinizi bilin, batılı ağzıyla konuşmayın ve fitne çıkarıp bu milleti germeyin…

Biri de çıkıp darbe çığırtkanlığı yaparaktan “ayaktan asacaksın, mahzenlerde ölür, zehirlenir” öyle mi?

Burada verilen örnek biri rahmetli Adnan MENDERES asıldı. Turgut ÖZAL zehirlendi vs… Doğru haklısınız sizlerin demokrasi, laiklik, anlayışınız hakaret, tehdit, asmak, zehirlemek veya öldürmek…

Bu darbeleri yapanlar diktatör olmuyor sağ görüşlü millet faşist ve gerici oluyor.

Aba altından sopa göstermek… Merak etmeyin sizin bu söylemleriniz mazide kaldı. Diktatör varsa bu ülkede siz böyle ağzınızı yayaraktan gevşek gevşek konuşmak haddiniz olamazdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:10
  1. İsmail Tekpınar
  2. sanatçı
  3. rical-i devlet
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. reisi Cumhur
  6. Adnan MENDERES
  7. Turgut ÖZAL

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan, Suriye'de sel mağduru ailelere yardım
    1. İHH'dan, Suriye'de sel mağduru..
    2. Yeni yıla iki defa girdiler! THY'nin 5..
    3. İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra..
    4. Ankara'da soba külü yangına neden oldu
    5. Şereflikoçhisar AK Parti belediye..
    6. İsrail 2 Filistinli balıkçıyı..
    7. TFF'den amatör maç kararı
    8. Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim"..
    9. Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
    10. Nallıhan AK Parti belediye başkan..
    11. Husilerden BM'nin "yardımların..
    12. Çin zulmü had safhada!
    13. Er geç başına geleceği belliydi! Hem..
    14. AK Parti Haymana belediye başkan adayı..
    15. Otomobilin çarpması sonucu nehre düşen..
    16. İslâm coğrafyası 2018’de de ağladı!..
    17. Eşeğin Yahudilerle imtihanı!
    18. Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Hazırız
    19. TYB ödülleri sahipleri belli oldu
    20. Mevlüt Uysal, yeni yıla..
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz