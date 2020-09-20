Çok değerli imam hatipli kardeşlerim ve bağlı bulundukları dernek yetkilileri, hepinize selam eder, Allah (cc) işlerinizi rast getirsin. İşlerinizde kolaylıklar dilerim. Ben her zaman söylerim en zor meslek imam ve müezzinliktir diye.

Kolay değil dakikasına görev yapmak, 1 dakikada geç ezan okunsa hemen şikayet. Hoca efendi biraz geç gelse veya namazı uzun kıldırırsa hemen şikayet, evde hanımların eve koymadığı yaşlı insanlarla uğraşmak. Onlara anlatmak kolay değil bir de bu bizim gibi insanlara son nefes bittiğinde cenaze namazımızı kıldırmak, sonra mezara koymak, dua etmek onun için Allah (cc) niyazda bulunmak daha neler neler.. Nikah kıyarken imam, düğünde, sünnette aşır okumak için imam, çocuk olur kulağına ezan okur, senei devriyesinde her zaman her yerde yanımızda muhakkak hocalarımız var.. Allah (cc) razı olsun.

İmam Hatipler olarak 100 bin ile 150 bin arasında görev yapan İmam Hatipler, dernekleriniz var, vakıfl arınız var, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber milyonları geçiyor. Bundan sonra toptan bir karar alın, dini İslama, Allah (cc)’a Resülüne, sahabiye, Kur’an’a, sünnete, ve muktesatımıza küfür eden, hakaret eden kim varsa cenaze namazını kıldırmayın, mezarına kim koyarsa koysun. Size ne siz karışmayın. İnternet sitenizde liste yapın. Kimse sahip çıkmasın. Hocalarım siz bela ağacı mısınız her önünüze geleni yıka kefenle ve sonra namazı kıldır sonra götür mezara koy. Size ne adamlar hacıya, hocaya, ümmete küfür etsin, savaş açsın sonra hoca efendiler haydi cenaze namazına.. Benim zoruma gidiyor. Yeter artık, dini İslamın bir şerefi var, haysiyeti var, onuru var, bu dini böyle ayaklar altına aldırmayın. Geçen Diyanet İşleri Başkanı Cuma hutbesinde livatalar hakkında ayet okudu diye hocamızı yerden yere vurdular. Giresun’a cübbesiyle gitti diye binbir türlü laf söylediler. Nerede dernekler, vakıfl ar, sivil toplum kuruluşları, nerede onların kutsalına bir laf söyleyin bak topyekûn nasıl saldırıyorlar? Artık gücünüzün farkına varın... Bu dini emanet edilen imam hatipliler, ilahi yatçılar, özellikle Diyanet Yüksek İstişare Kurulu, fetva kurulları, artık yeter deyin..