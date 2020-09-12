'Artık dış muhalefetle uğraşıyoruz'

İç muhalefetle uğraşmamız yetmedi, artık dış muhalefetle de uğraşıyoruz.

Daha doğrusu onlar bizimle uğraşıyor…

Yani seçimlerde oy alabilmek için Türkiye üzerinden, daha ilerisi Sayın Erdoğan üzerinden siyaset yapar oldular…

İyi mi desek kötü mü desek bilemedim ama biz Türkler de bir tabir vardır; meyve veren ağaç taşlanır…

Türkiye olarak her dem arı kovanına çomak sokmayı sevmişizdir. Bu da bazı lobilerin içindekilerini rahatsız ediyor…

Emperyal güçlerin bizim ülkemize artık emir verme dönemi bitti…

Amerika’da 3 Kasım 2020’de başkanlık seçimi var. Görünen odur ki Donald Trump ve Joe Biden kapışıyorlar…

Donald Trump diyor ki Biden’e “Sen yaşlısın. Bak karşında zehir gibi liderler var. Erdoğan ve Putin sen bunlarla mücadele edemezsin”…

“İşin çok zor bu adamlar çok zeki liderler” diyerek, Biden’a ayar çekiyor. Hakîkaten de doğru, uluslararası arenada Dünya’yı bu üç lider yönetiyor…

Şimdi peki Joe Biden seçim konuşmalarında diyor ki eğer ben seçilirsem Erdoğan’a karşılık ne kadar iç ve dış muhalefet varsa onları desteklerim…

Ne için destekliyor Biden bu muhalefetleri diye sorarsanız: “Sayın Erdoğan’ı indirmek, yıkmak için desteklerim” diye ifade kullanıyor…

Bu coniler bunamış olmalı ki Türkiye ve Devlet ricaline kafa tutuyor. Aklını peynir ekmekle yemiş bunlar…

Akıllarına göre iktidarı devirip yerine demokrasi adını verdikleri kendi kullandıkları ve emir eri gibi birini getirmenin planı yapılıyorlar kendi kafalarında…

Tıpkı Mısır, Suriye, Libya ve Ortadoğu da olduğu gibi…

Lâkin herkesin bir hesabı olduğu gibi yüce Allah’ın da bir hesabı var. Asla unutmayın o küçük beyinlerinize iyi yazın…

Bunlar sanıyorlar ki Türkiye’ye ve Erdoğan’a farklı bir yaklaşımla geldiklerinde hükmedeceklerini boyun eğdireceklerini zannediyorlar bu yöntemleri de boşa çıkar…

Tıpkı 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi…

Ne yapsanız boş göklerden gelen bir karar vardır…

Anlaşılan küresel güçler lobiler Türkiye’nin yükselişinden rahatsızlar…

Belki içimizden bir kısımları Türkiye’yi Osmanlının devamı olarak görmeseler de batı halen bu ülkeyi Osmanlının devamı nazarıyla bakmaktadır…

Yaptıkları plan ve projeleri ona göre uygulamaya devam etmektedirler…

Aslında olmamaları içinde bir sebep yok. Doğu Akdeniz’de petrol ve türevlerini ara. Karadeniz’de doğalgaz bul. Dışa bağımlılığı bitirmeye çalış. IMF’den para alma. Kendi İHA ve Sİ- HA’larını savaş helikopterini yap. Gemini, uçağını, denizaltını, savaş gemisini yapmak için kolları sıva. Petrol arama ve sondaj gemileri al kimseye eyvallah etme…

Sınırlarını koru batının taşeronu terörle mücadele et göz açtırma…

Ülkende binlerce sığınmacıya bak… İç karışıklık çıkaracak kim varsa tepesine çök…

Kendi otomobilini yapmak için fabrika kur markanı oluştur pazar payından pastanı al…

Dünya’ya meydan oku, haritayı çizerken bende varım de…

Bir düşünün haçlılar Türkiye’ye karşı neden dış ve iç muhalefeti destekler? Elbette birilerini rahatsız etti. Kusura bakmayın daha çok rahatsız olacaksınız, uyuyan dev uyandı…

Vesselâm…