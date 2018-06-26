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“Artık Batı’nın Türkiye’ye dost olması imkansız”

Türkiye’nin seçim sonuçlarından rahatsız olan İngiliz gazetesi Express’te, bu seçim sonuçlarından sonra Batı’nın artık Türkiye ile dost olmasının imkansız olduğuna dair skandal bir yazı yayınlandı.

26 Haziran 2018 Salı 21:05
“Artık Batı’nın Türkiye’ye dost olması imkansız”

Münübe Yılmaz

Pazar günü yapılan seçim sonucunda, Türk halkının Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçmesinden rahatsız olan Batı medyası, hazımsızlığını imalı yayınlar ile göstermeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Express’te yayınlanan bir köşe yazısında, seçim sonuçlarından sonra, Batı’nın artık Türkiye ile dost kalmasının imkansız olduğu ifade edildi. Express’in Ross Clark isimli yazarının kaleme aldığı yazıda, Türkiye’deki seküler yapılanmanın son yıllara kadar İslam ve yobazlık karşısında başarı ile durarak demokrasiyi muhafaza ettiğini, fakat Türkiye bundan sonra demokratik bir yönetimden uzaklaşacağından ötürü Batı için bir dost olarak kalmayacağını dile getirdi. Türkiye’nin, Ortadoğu’daki ülkeler için örnek devlet konumundan ayrılacağı belirtilen yazıda, “Bundan sonra Türkiye, AB’nin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadelerine yer verildi. Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk yıllarda Batı için bir tehlike unsuru olmadığını ama özellikle son iki yılda Erdoğan’ın büyük bir değişim geçirdiğini vurgulayan yazar, 15 Temmuzda yaşanan başarısız darbe girişimi sonucunda gerçekleşen tutuklamalar ve kapatılan kurumlara atıfta bulunarak Türkiye’de demokrasinin kalmadığını yazdı. “Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in yaptığı seçime benzer bir seçim sonucunda tekrar seçildi ve artık anayasayı kendi gücünü perçinlemek için daha iyi kullanabilecek” diyen Clark, İngiltere Başbakanı Theresa May’i de Erdoğan’a karşı olumlu davranışlarından ötürü eleştirdi. Clark, küstah sözlerine ”Erdoğan’ın 1998 yılında mahkum edilmesi, bugünkü diktatörlüğünü beslemiştir, kendisi de bunu çok iyi kullandı” diye son vererek, Türkiye’nin bundan sonra asla Batı’nın demokratik standartlarını yakalayamacağını iddia etti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    Ne zaman dost idiler ki ? Osmanlıyı yıkarken mi ? Çanakkalede mi ? Şİmdi KKTC de mi ? Nerede ? Uyan Türkiyem . . . Uyan !
  • halilhalil1 gün önce
    kafir kafirin dostudur milleti kandırmayın
  • İngiliz gazetesi Expressİngiliz gazetesi Express1 gün önce
    İngiliz gazetesi Express koyu ingliz hristiyan, yani Daily Mail'le birlikte ingliz derin devletini temsil eder.
  • cihadcihad1 gün önce
    zaten dost değiliz lakin sizlerden haberi olmayan halkla işimiz yok sizler olmayın yeterli
  • VatandaşVatandaş1 gün önce
    Çok dosttunuz ya...
  • fakıfakı1 gün önce
    domuz derisinden post kafirden dost olmaz
  • şamar oğlanışamar oğlanı1 gün önce
    sevgili akit ltf vatandaşın yorumlarına editör arsıra gö zatsın yine snsürlerde bu batıdan abd den gına geldiistemiyor millet bu münafıkları ,ak parti bunlara hadi ordan demezse biz ak partiye hadi orada dicez yeter ya bu ne her gün ab bad den ayar !
  • meltemb41meltemb411 gün önce
    çok da umrumuzda yaşlı avrupa aman çok üzüldük ya offf :))))
  • ömerömer1 gün önce
    (Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlarla Yahudiler senden asla razı olmazlar.Bakara 120) Bu kafirler ne yapsak zaten bize dost değiller, olmazlarda. Reis bunu biliyor ve onlara gereken ayarı veriyor
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