“Artık Batı’nın Türkiye’ye dost olması imkansız”

Münübe Yılmaz

Pazar günü yapılan seçim sonucunda, Türk halkının Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçmesinden rahatsız olan Batı medyası, hazımsızlığını imalı yayınlar ile göstermeye devam ediyor. İngiliz gazetesi Express’te yayınlanan bir köşe yazısında, seçim sonuçlarından sonra, Batı’nın artık Türkiye ile dost kalmasının imkansız olduğu ifade edildi. Express’in Ross Clark isimli yazarının kaleme aldığı yazıda, Türkiye’deki seküler yapılanmanın son yıllara kadar İslam ve yobazlık karşısında başarı ile durarak demokrasiyi muhafaza ettiğini, fakat Türkiye bundan sonra demokratik bir yönetimden uzaklaşacağından ötürü Batı için bir dost olarak kalmayacağını dile getirdi. Türkiye’nin, Ortadoğu’daki ülkeler için örnek devlet konumundan ayrılacağı belirtilen yazıda, “Bundan sonra Türkiye, AB’nin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturuyor” ifadelerine yer verildi. Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk yıllarda Batı için bir tehlike unsuru olmadığını ama özellikle son iki yılda Erdoğan’ın büyük bir değişim geçirdiğini vurgulayan yazar, 15 Temmuzda yaşanan başarısız darbe girişimi sonucunda gerçekleşen tutuklamalar ve kapatılan kurumlara atıfta bulunarak Türkiye’de demokrasinin kalmadığını yazdı. “Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in yaptığı seçime benzer bir seçim sonucunda tekrar seçildi ve artık anayasayı kendi gücünü perçinlemek için daha iyi kullanabilecek” diyen Clark, İngiltere Başbakanı Theresa May’i de Erdoğan’a karşı olumlu davranışlarından ötürü eleştirdi. Clark, küstah sözlerine ”Erdoğan’ın 1998 yılında mahkum edilmesi, bugünkü diktatörlüğünü beslemiştir, kendisi de bunu çok iyi kullandı” diye son vererek, Türkiye’nin bundan sonra asla Batı’nın demokratik standartlarını yakalayamacağını iddia etti.