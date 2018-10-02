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Artık ATM’ler de güvenli değil! Suçüstü yakalandılar

ATM'lere yerleştirdikleri düzeneklerle vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak, yaklaşık 8 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

02 Ekim 2018 Salı 16:02
Artık ATM’ler de güvenli değil! Suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, başkentte çeşitli bankalara ait ATM'lere kurulan düzenekler üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Düzenek kurulan bankamatikleri inceleyen uzmanlar, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen A.K ve B.B'nin kimliğine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir bankamatiğe düzenek yerleştirilmesi sırasında operasyon düzenledi.

8 milyon liralık vurgun

Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan A.K ve B.B'nin, Ankara ve İstanbul'da aynı yöntemi kullanarak vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları ve yaklaşık 8 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ATM
  4. ATM dolandırıcıları

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