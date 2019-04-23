ARTİAD Başkanı Kerim Filistin’de gözaltına alındı
Arap-Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim’in Filistin’de gözaltına alındığı belirtildi.23 Nisan 2019 Salı 15:23
Arap-Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim’in Filistin’de gözaltına alındığı belirtildi.
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim ve oğlu Muhammed Kerim’in Filistin’de İsrail emniyeti tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Muhammed Kerim’in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklar ise Cemalettin Kerim’in Kudüs soruşturma merkezinde gözaltında tutulduğunu belirtti.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
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