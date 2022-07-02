Artaş İnşaat’tan iki proje daha

1977’de hayat bulan, yapımı tamamlanan ve devam eden 35 bin konutla öne çıkan Artaş İnşaat tarafından yeni yatırımlar yapılıyor. ‘Avrupa Konutları’ markasıyla ‘Çamlıvadi’ ve ‘Saklıvadi’ projeleri ortaya koyuluyor.

Yeni reklam filmi

Artaş İnşaat, tüm projelerini kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içinde konumlandırıyor. Yayınladığı yeni reklam filmiyle de sektördeki güçlü marka algısına gönderme yapıyor. Bu filmle iki yeni projesini kamuoyuna sunuyor.

Cendere-Arıcılar bölgesinin en büyük yatırımcısı olarak öne çıkan şirket, teslimde sona yaklaştığı ‘Çamlıvadi’ projesinin ardından aynı yerde ‘Saklıvadi’ projesini de alıcılarla buluşturdu. Beğeni toplayan, talep gören her iki projede birer otel de yer alacak.

Talep artışı devam ediyor

2022’de yeni projelere odaklandıklarını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, şöyle konuştu:

“Türkiye’de konuta talep artarak devam ediyor. Ülke insanımız hem oturum hem de yatırım noktasında konutu kıymetli bir yatırım aracı olarak görüyor. Şirket olarak yeni projelere odaklandığımız bu dönemde ‘Avrupa Konutları’ markamıza iki yeni proje daha ekledik. ‘Vadistanbul’la çehresini değiştirdiğimiz Arıcılar bölgesinde teslimatı yaklaşan ‘Çamlıvadi’yle kısa süre önce inşaatına başladığımız ‘Saklıvadi’ projelerimizi konut alıcıları ile buluşturduk. Biz 45 yıldır en iyi bildiğimiz işi yapıyor ve markamızı taşıdığımız her bölgeye artı değer katıyoruz. Artaş İnşaat olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz.”