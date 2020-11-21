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Korona Virüs Artan vakalara rağmen manzara değişmiyor! İstanbul’da tıka basa toplu ulaşım
Korona Virüs

Artan vakalara rağmen manzara değişmiyor! İstanbul’da tıka basa toplu ulaşım

Türkiye’deki artan virüs vakalarının yarısına yakını İstanbul'da olmasına, alınan tedbirlere ve denetimlere rağmen İstanbul’daki toplu taşımada manzara değişmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:23:00 -
Artan vakalara rağmen manzara değişmiyor! İstanbul’da tıka basa toplu ulaşım

Her sabah olduğu gibi dün de toplu taşıma araçları ve duraklarında mesafesiz yoğunluk devam etti. Kadıköy ve Kartal'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşlar ile araç içerisindeki yolcular sosyal mesafeye uymayarak yine tıklım tıklım yolculuk yaptı.

Metrobüs ve metrolarda da özellikle sabah erken saatlerdi sosyal mesafeye uymak imkansız hale geldi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yolcular araçlara binmekte ve ayakta durmakta zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında yolcular, balık istifi yolculuk yapmak zorunda kaldı.

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