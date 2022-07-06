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Korona Virüs Artan vakalar sonrası Katar'dan flaş karar! Geri getirildi
Korona Virüs

Artan vakalar sonrası Katar'dan flaş karar! Geri getirildi

Katar'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 21:53:00 -
Artan vakalar sonrası Katar'dan flaş karar! Geri getirildi

Katar'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

AA'nın Katar resmi ajansı QNA'dan aktardığı habere göre, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten Halk Sağlığı Konseyi bugün Bakanlar Kuruluna sunum yaptı.

Gelişmeleri değerlendiren Bakanlar Kurulu, yarından itibaren kapalı mekanlarda maske takmanın yeniden zorunlu olmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, tüm Katarlılar bu karara dikkatle uymaya çağrıldı.

Açıklamada Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle getirilen maske zorunluluğunun hastaneler, toplu taşıma araçları, camiler, spor salonları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve sinemalar gibi kapalı mekanları kapsadığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca ülkede bugün 637 Kovid-19 vakası kaydedildiğini, toplam aktif vaka sayısının da 5 bin 78 olduğunu bildirdi.

Katar'da maske takma zorunluluğu mayıs ayında kaldırılmıştı.

 

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