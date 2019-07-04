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Artan sıcaklarda boğulmalara dikkat

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sporium İşletme Müdürü ve Uzman Yüzme Antrenörü M.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Artan sıcaklarda boğulmalara dikkat

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sporium İşletme Müdürü ve Uzman Yüzme Antrenörü M. Adem Demirezer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek için suya girenlerin boğulma vakaları ile karşılaştığını belirterek, uyarılarda bulundu.


Yüzme Antrenörü M. Adem Demirezer, ülke genelinde özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte süs havuzu, göl, gölet ve su birikintilerine giren onlarca çocuk ve yetişkinlerin, yüzmeye çalışırken boğularak, hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu tür bölgelerde gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkililere seslenen Demirezer, özellikle çocukların boğulmalarına karşı da ailelerin dikkatli olmalarını istedi.


Yıllardır tüm uyarılara rağmen çocukların yanısıra yetişkinlerin de boğulma vakaları ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Demirezer "Denetimin kurumlarımızca ve özellikle ilçe ve çevresinde artmasını sağlayarak uyarı levhalarının çoğaltılması ve bu yerlere giren vatandaşa ceza verilmesi tarafındayım. ’Her tedbir, bir hayat’’ uyarısının dikkate alınması taraftarıyım. Bunun için de tüm ilgili kuruluşların birlikte kuralların takibini sıkı bir şekilde yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ailelere de tavsiyem çocuklarını şehir içinde bulunan ve uzmanlar denetiminde yüzme kursları verilen havuzlara göndermeleri ve daha iyi bir eğitim almalarını sağlaması" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
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