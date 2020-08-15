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Korona Virüs

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu’ndan yeni adım

Kovid-19 vakalarında yaşanan artış Bilim Kurulu’nu yeni adımlar atmaya yönlendirdi. Bu kapsam virüsün insan vücudu üzerine bıraktığı etkiler bu süreci yaşayan hastalar tarafından anlatılacak. Maske kullanımını daha kolay ve çekici hale getirmek için ise değişik renk ve desende maske üretimi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 08:26:00 -
Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu’ndan yeni adım

Son haftalarda yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Vatandaşta koronavirüs bilincini oturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi uygulamalar hayata geçirilecek.

Okulların açılma tarihini görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde bir araya gelen kurulda bu süreçte yeni atılacak adımlar da konuşuldu. Görüşmede vatandaşlara koronavirüsün daha detaylı bir biçimde anlatılması ve tedbirlere uyum sağlamayı daha da kolaylaştıracak adımlar değerlendirildi.

Virüsü hastalar anlatacak

Uzun süredir devam eden salgının toplum üzerinde bıkkınlık ve yorgunluk meydana getirdiği dikkat çekilen toplantıda  farkındalık oluşturulması adına koronavirüsün bıraktığı zararlar ve bulaşma yöntemleri örneklendirmeler ve görsel içeriklerle anlatılacak. Bu süreçte sosyal medya da aktif bir biçimde kullanılacak.

Aynı zamanda virüsü kapmış hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaştığı kampanyalar düzenlenecek. Maske kullanımı yaygınlaştırmak ve dahalenceli hale getirmek amacıyla rahat kullanımlı  değişik renk ve desenlerde maske üretimine ağırlık verilecek. Çocuklar için ise hijyen kurallarını sevdirmek amacıyla ‘müzikle elleri yıkamak’ gibi yeni formüller üzerinde çalışılıyor.

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