Arsuz sahilinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Hatay’da, 28 Mart’ta Arsuz Sahili’nde bulunan ceset, 41 gün önce kaybolan 38 yaşındaki Yunus Azap’a ait çıktı.

Hatay’da 41 gün önce kaybolan daha sonrada hiç haber alınamayan Yunus Azap’ın acı haberi Adana Adli Tıp Kurumu’ndan geldi. 28 Mart’ta Arsuz Sahilinde bulunan bir erkek cesedinin yapılan DNA sonuçlarına göre cesedin Yunus Azap’a ait olduğu öğrenildi. Yunus Azap’a ait olan cenazenin ailesi tarafından Hatay’a getirilerek, Açıkdere Mahallesi Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Polis ekipleri ise intihar ettiği öne sürülen ve cesedi Arsuz Sahilinde bulunan Yunus Azap’ın ölüm nedenini araştırıyor.