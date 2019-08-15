MERSİN (AA) - Çok partili sisteme geçiş sürecinde sandığa sahip çıkan köylülerin ortaya koyduğu demokrasi mücadelesi sonrası "Sandık namusumuzdur" sözünün çıkış noktası olan Mersin'deki Arslanköy'ün tarihi, romanda anlatıldı.

Gazeteci-yazar Hayati Tek'in 2 yıl üzerinde çalıştığı ve 6 ayda kaleme aldığı "Namus" romanı okuyucularla buluştu.

Romanda milli mücadele döneminde Arslanköy'de yaşananlar ve demokrasi mücadelesi yer aldı.

Hayati Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Namus" romanını, doğduğu topraklara bir vefa borcu olarak nitelendirdiğini söyledi.

Milli mücadelenin Mersin'de yoğun olarak geçtiğini ifade eden Tek, bu mücadelede kentin ayrı bir yerinin olduğunu ifade etti.

Mersin’in o süreçte önemli mücadele vererek bağımsızlığını kazandığını aktaran Tek, "Bu romandaki olaylar ve kişiler tamamen gerçek. Arslanköy odağında yazılmış bir kitap olsa da Mersin'deki Kuvayımilliye mücadelesine temas eden bir çalışma oldu. O dönem yaşananları kronolojik sırayla birebir vermeye çalıştım." dedi.

Tek, milli mücadelede topyekün bir mücadelenin ortaya konduğunu vurgulayarak, aynı birlikteliğin sandığa sahip çıkma noktasında gösterildiğini aktardı.

Arslanköy'ün milli mücadele ve demokrasi açısından önemli bir yer olduğuna değinen Tek, romanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında bahsettiği "Sandık namusumuzdur" sözünün hikayesini de anlattığını kaydetti.

Tek, "Arslanköy demokrasi tarihinde örnek teşkil ediyor. Kitapta mekanlar, olaylar ve kişiler birebir anlatılıyor. Kimseyi suçlayıcı üslup benimsemedim. Benim derdim, insanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya sevk etmek, gençlere demokrasi bilinci aşılamak. Bunu da yaşanmış örnekler üzerinden anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.