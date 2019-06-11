0553 313 94 23

Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükseldi.

11 Haziran 2019 Salı 16:07
Arşiv firmasının deposu tekrar alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangında alevler tekrar yükseldi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına it depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.



Depo tekrardan alevlere teslim oldu


Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Terör saldırısında 19 sivil can verdi
    1. Ülke şokta! Terör saldırısında 19..
    2. İran'da muhafazakar basından Alman..
    3. Fatihli kadınların sergisi göz doldurdu
    4. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    5. Arşiv firmasının deposu tekrar alev..
    6. Milli atletler Bosna Hersek'e gitti
    7. Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef..
    8. MHP’li Semih Yalçın:
    9. İşte İBB'nin seçim pusulası!
    10. Bolu'da feci kaza! Uzun süre oğlunun..
    11. Valilikten pat pat uyarısı
    12. ‘1’inci Kodlakoz Bilim Festivali’..
    13. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    14. CHP TBMM Grup Toplantısı
    15. Sezai Temelli'den skandal S-400 yorumu!
    16. Atıl arazi spor tesisiyle canlandı
    17. İtfaiye ekiplerinden yavru kediyi..
    18. Kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı
    19. Kadıköy'deki cinayete dava
    20. Kızılcahamam’da öğrenciler çevre için..
    21. İsrail'in şehit ettiği Filistinli..
    22. Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
    23. Batman’da 453 gram eroin ele geçirildi
    24. Çöpten sanat eserine
    25. 5 mahalleye parselasyon müjdesi
    26. "İmar barışından yaklaşık 10 milyon..
    27. İnşaat malzemeleri ihracatında "miktar..
    28. Baba oğulun yolunu kesip babayı..
    29. Fethiye’deki ada ve koylarda çevre..
    30. Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!