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Arşiv firması deposunda çıkan yangın 2 gündür sönmedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda 2 gün önce çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:32
Arşiv firması deposunda çıkan yangın 2 gündür sönmedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bir arşiv firmasının deposunda 2 gün önce çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Arşiv firmasının deposunda 2 gün önce çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay, 11 Haziran tarihinde Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Hasköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, firmaların belgelerini arşivleyen ve firmalara ait evrakların güvenli bir şekilde imha edilmesi hizmetini veren arşiv firmasına it depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürürken alevler bir anda parlayarak tekrar depoyu sardı. Olay üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise fenalık geçirdi.


Ekipler tarafından olay günü yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Depoda çok sayıda kağıdın bulunması sebebi ile alevler ara ara tekrar yükseliyor. 2 gün boyunca depo alanında çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenen kağıtlara müdahale ederek yangının tekrardan büyümesini önlüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:32
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