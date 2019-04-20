"Arşın Mal Alan Opereti" Mersin'de sahnelendi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Azerbaycan operasının önemli isimlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un sevilen eseri "Arşın Mal Alan Opereti"ni ilk kez seyircisiyle buluşturdu.

MDOB, genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki kıza aşık oluşunun hikayesini anlatan eserin prömiyerini, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yaptığı eserin rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlendi.

Eserin başlıca rollerini, Ayşegül Devrim Dinçer, Melahat Yavuz, Dağhan Ergün, Baran Taner, Erdem Özdemir, Hakan Yıldız, Özlem Zuhal Gürgen, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Mehmet Erkoç, Ayşin Alev Lal, Başak Yıldıza, Orhan Güllüler, Erhan Kaya, Beste Berk Topal ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaştı.

Koreografisiyle dikkati çeken ve büyük beğeni toplayan 2 perdelik eser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

- Eserin konusu

Maddi durumu iyi olan genç tüccar Esger, teyzesi Cihan ile yaşamakta ve artık evlenmeyi düşünmektedir. Esger, görücü usulü yerine tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istese de dönemin toplum yapısı buna izin vermemektedir.

Kurnaz arkadaşı Süleyman, Esger'in kızlarla tanışabilme isteğine bir çözüm bulur. Esger, arşın malcı (kumaş satan) kılığına girecek, ev ev dolaşıp kumaş satarken pek çok kızı görme fırsatı yakalayacaktır. Genç ve zengin tüccar Esger kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken, Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görür ve aşık olur.

